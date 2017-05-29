Сборная России победила команду Эстонии и вышла в финальную часть ЧМ по волейболу
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Сборная России обыграла команду Эстонии в матче квалификационного турнира чемпионата мира по волейболу, который проходит в Таллине.
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Матч завершился со счетом 3−1 в пользу россиян. В турнирной таблице группы D сборная России заняла первое место и обеспечила себе участие в финальной части чемпионата мира.
В финальную часть соревнований напрямую попадает победитель своей отборочной группы. Команды, которые займут вторые места, разыграют друг с другом последнюю путевку на чемпионат мира на отборочном турнире в июле.
Чемпионат мира по волейболу пройдет с 10 по 30 сентября 2018 года в Болгарии и Италии.
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