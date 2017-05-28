Россиянки проиграли сборной Турции в товарищеском матче
Женская сборная России в товарищеском матче уступила команде Турции со счётом 0:3.
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Накануне подопечные Владимира Кузюткина оказались сильнее турчанок в трёх партиях.
Обе встречи состоялись в Стамбуле в рамках подготовки к отборочному турниру чемпионата мира — 2018, который пройдёт с 31 мая по 4 июня в Хорватии. Россиянки поспорят за путёвку на планетарный форум с командами Австрии, Греции, Венгрии, Грузии и Хорватии.
Женщины. Товарищеский матч. Стамбул, Турция
Турция — Россия — 3:0 (25:15, 25:19, 30:28).
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