Мужская сборная Беларуси по волейболу одержала третью победу в отборе к ЧМ

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В пяти партиях подопечные главного тренера Александра Сингаевского обыграли команду Швейцарии — 3:2 (25:19, 25:21, 22:25, 21:25, 15:10). Старт матча сложился удачно для белорусов. Усилиями Павла Авдоченко и Сергея Бусела они уверенно действовали на блоке, превосходили соперников и в нападении, несмотря на перестановки в составе (с первых минут остался в запасе основной диагональный на этом турнире Артур Удрис). Швейцарцы лишь в третьей партии благодаря точной и мощной подаче смогли сократить отставание в счете, им удалось добиться успеха и в четвертой партии. Однако в пятом сете, на тай-брейке, белорусы не допустили ошибок и одержали важную победу.

Ранее подопечные Александра Сингаевского выиграли у Норвегии (3:1), Хорватии (3:1) и продолжают удерживать второе место в группе Е. В заключительный день турнира, 28 мая, в матче с Данией, которая ранее неожиданно обыграла Хорватию 3:2, определится обладатель путевки в третий раунд квалификации к чемпионату мира.

Турнирное положение в группе Е: 1. Сербия — 4 победы (12 очков/4 матча). 2. Беларусь — 3 (8/4). 3. Швейцария — 2 (7/4). 4. Дания — 2 (5/4). 5. Хорватия — 1 (4/4). 6. Норвегия — 0 (0/4).