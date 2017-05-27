Волейболисты сборной России обыграли команду Косово в отборе к ЧМ-2018

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Встреча группы D, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 3−0 (25:8, 25:8, 25:9) в пользу россиян.

У сборной России после 4 матчей в активе 12 очков. Столько же у команды Эстонии, с которой в воскресенье россияне поспорят за итоговое первое место в группе.

По итогам турнира в Таллине будет разыграна одна путевка на чемпионат мира. Команда, которая станет второй, вместе с другими «неудачниками» европейского отбора в период с 11 по 16 июля разыграет еще одну путевку. Чемпионат мира по волейболу пройдет в Италии и Болгарии в сентябре 2018 года.