Волейболисты сборной России обыграли команду Косово в отборе к ЧМ-2018
МОСКВА, 27 мая —
Р-Спорт. Волейболисты сборной России обыграли команду Косово в матче проходящего в Эстонии отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года.
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Встреча группы D, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 3−0 (25:8, 25:8, 25:9) в пользу россиян.
У сборной России после 4 матчей в активе 12 очков. Столько же у команды Эстонии, с которой в воскресенье россияне поспорят за итоговое первое место в группе.
По итогам турнира в Таллине будет разыграна одна путевка на чемпионат мира. Команда, которая станет второй, вместе с другими «неудачниками» европейского отбора в период с 11 по 16 июля разыграет еще одну путевку. Чемпионат мира по волейболу пройдет в Италии и Болгарии в сентябре 2018 года.
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