«Локомотив» отдал диагонального Баннова в аренду в «Ярославич»

Права на 22-летнего игрока принадлежат новосибирскому «Локомотиву», за который он выступал в течение двух прошлых сезонов. Также Баннов в сезоне-2014/15 играл за челябинское «Торпедо» в Высшей лиге «А».

В завершившемся сезоне Баннов завоевал вместе с «железнодорожниками» бронзовые медали чемпионата России. Он принял участие в 22 матчах и набрал 37 очков.