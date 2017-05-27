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27 мая 2017, 15:23 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Локомотив» отдал диагонального Баннова в аренду в «Ярославич»

Диагональный Евгений Баннов в следующем сезоне будет выступать на правах аренды в составе «Ярославича», вернувшегося в Суперлигу, сообщает «Спорт Бизнес Online».

Права на 22-летнего игрока принадлежат новосибирскому «Локомотиву», за который он выступал в течение двух прошлых сезонов. Также Баннов в сезоне-2014/15 играл за челябинское «Торпедо» в Высшей лиге «А».

В завершившемся сезоне Баннов завоевал вместе с «железнодорожниками» бронзовые медали чемпионата России. Он принял участие в 22 матчах и набрал 37 очков.
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