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27 мая 2017, 14:23 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Зоран Терзич приступит к работе с ЖВК «Динамо» (Москва) после чемпионата Европы

МОСКВА, 27 мая — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Новый главный тренер женского московского «Динамо» Зоран Терзич приступит к работе с командой после чемпионата Европы, так как он будет занят в сборной Сербии, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный директор волейбольного клуба Владимир Зиничев.

<em>МОСКВА 27 мая — <nobr>Р-Спорт</nobr> <span class=error>Ильдар</span> <span class=error>Сатдинов</span>.</em> Новый главный тренер женского московского Динамо <span class=error>Зоран</span> <span class=error>Терзич</span> приступит к работе с командой после чемпионата Европы так как он будет занят в сборной Сербии сообщил агентству Р-Спорт генеральный директор волейбольного клуба Владимир <span class=error>Зиничев</span>. Увеличить
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По окончании сезона-2016/17 Терзич сменил на посту главного тренера «Динамо» Юрия Панченко, под руководством которого москвички победили в чемпионате России и дошли до «Финала четырех» Лиги чемпионов. Терзич также является главным тренером женской сборной Сербии, с которой завоевывал серебро Олимпиады 2016 года. Чемпионат Европы-2017 пройдет с 22 сентября по 1 октября в Азербайджане и Грузии.

«Мы проговорили такую возможность, что Терзич может на свое усмотрение пригласить помощника в штаб. Но пока окончательно он не определился — придет он один или с помощником. Терзич приступит к работе в “Динамо” после чемпионата Европы, так как он занят и в сборной Сербии. Но это не большая проблема, мы найдем решение», — сказал Зиничев по телефону.

«Тот факт, что главный тренер будет работать и в сборной, конечно, не был плюсом для нас. Лучше, когда тренер проводит с командой полноценный сезон. Но при этом вот в прошлом сезоне Юрий Панченко все время был с командой, но половина нашего состава в подготовительный период находилась в сборной. Это уже наш удел — либо игроков нет до осени, либо тренера», — добавил генеральный директор «Динамо».
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