Зоран Терзич приступит к работе с ЖВК «Динамо» (Москва) после чемпионата Европы

По окончании сезона-2016/17 Терзич сменил на посту главного тренера «Динамо» Юрия Панченко, под руководством которого москвички победили в чемпионате России и дошли до «Финала четырех» Лиги чемпионов. Терзич также является главным тренером женской сборной Сербии, с которой завоевывал серебро Олимпиады 2016 года. Чемпионат Европы-2017 пройдет с 22 сентября по 1 октября в Азербайджане и Грузии.

«Мы проговорили такую возможность, что Терзич может на свое усмотрение пригласить помощника в штаб. Но пока окончательно он не определился — придет он один или с помощником. Терзич приступит к работе в “Динамо” после чемпионата Европы, так как он занят и в сборной Сербии. Но это не большая проблема, мы найдем решение», — сказал Зиничев по телефону.

«Тот факт, что главный тренер будет работать и в сборной, конечно, не был плюсом для нас. Лучше, когда тренер проводит с командой полноценный сезон. Но при этом вот в прошлом сезоне Юрий Панченко все время был с командой, но половина нашего состава в подготовительный период находилась в сборной. Это уже наш удел — либо игроков нет до осени, либо тренера», — добавил генеральный директор «Динамо».