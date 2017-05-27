Зиничев: ЖВК «Динамо» (Москва) сохранил Гончарову на фоне интереса зарубежных клубов
МОСКВА, 27 мая —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Московское «Динамо» сумело сохранить в составе на следующий сезон волейболистку Наталию Гончарову, несмотря на серьезный интерес к ней нескольких иностранных клубов, заявил генеральный директор столичного клуба Владимир Зиничев.
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Гончарова, которой 1 июня исполнится 28 лет, выступает за «Динамо» с 2008 года. В составе «бело-голубых» она трижды становилась чемпионкой России и обладательницей Кубка страны. В составе сборной России Гончарова побеждала на чемпионате мира в 2010 году и дважды выигрывала золото чемпионатов Европы (2013, 2015).
«Мы продлили контракт с Гончаровой на следующий сезон. Наташа сама говорила, что ей комфортно в “Динамо”,
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