Зиничев: ЖВК «Динамо» (Москва) сохранил Гончарову на фоне интереса зарубежных клубов

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Гончарова, которой 1 июня исполнится 28 лет, выступает за «Динамо» с 2008 года. В составе «бело-голубых» она трижды становилась чемпионкой России и обладательницей Кубка страны. В составе сборной России Гончарова побеждала на чемпионате мира в 2010 году и дважды выигрывала золото чемпионатов Европы (2013, 2015).