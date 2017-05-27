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27 мая 2017, 13:57 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Зиничев: ЖВК «Динамо» (Москва) сохранил Гончарову на фоне интереса зарубежных клубов

МОСКВА, 27 мая — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Московское «Динамо» сумело сохранить в составе на следующий сезон волейболистку Наталию Гончарову, несмотря на серьезный интерес к ней нескольких иностранных клубов, заявил генеральный директор столичного клуба Владимир Зиничев.

<em>МОСКВА 27 мая — <nobr>Р-Спорт</nobr> <span class=error>Ильдар</span> <span class=error>Сатдинов</span>.</em> Московское Динамо сумело сохранить в составе на следующий сезон волейболистку Наталию <span class=error>Гончарову</span> несмотря на серьезный интерес к ней нескольких иностранных клубов заявил генеральный директор столичного клуба Владимир <span class=error>Зиничев</span>. Увеличить
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Гончарова, которой 1 июня исполнится 28 лет, выступает за «Динамо» с 2008 года. В составе «бело-голубых» она трижды становилась чемпионкой России и обладательницей Кубка страны. В составе сборной России Гончарова побеждала на чемпионате мира в 2010 году и дважды выигрывала золото чемпионатов Европы (2013, 2015).

«Мы продлили контракт с Гончаровой на следующий сезон. Наташа сама говорила, что ей комфортно в “Динамо”, все-таки ее связывают с клубом долгие годы. Мы смогли сохранить Наташу на фоне большого количества предложений от других команд, в том числе и иностранных. Переговоры с лидером команды, которым интересуются другие клубы, всегда непросты, но они увенчались успехом. Между нашим клубом и игроком существует давняя взаимная симпатия», — сказал Зиничев агентству «Р-Спорт» по телефону.
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