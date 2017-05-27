«Югра-Самотлор» арендовала у «Локомотива» блокирующего Белогорцева

21-летний волейболист в течение двух предыдущих сезонов выступал за «железнодорожников» в Суперлиге. В бронзовом для его команды чемпионате России-2016/17 Максим провёл восемь матчей.

В составе сборных России различных возрастов он стал чемпионом мира U19 (2013) и U21 (2015), а также чемпионом Европы U19 (2013) и U20 (2014).

По итогам прошлого сезона нижневартовская команда заняла 11-е место в чемпионате России.