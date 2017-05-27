Зиничев: Поляк покидает московское «Динамо» и, вероятно, завершает карьеру

Четырехкратная победительница Лиги чемпионов Поляк выступала за «Динамо» в сезоне-2016/17. В составе московской команды 34-летняя блокирующая выиграла чемпионат России и завоевала серебро Кубка страны.

«Майя Поляк покидает наш клуб, она близка к завершению карьеры. С Бетанией пока ясности нет — мы находимся в стадии обсуждения с ее представителем, а именно с президентом Федерации волейбола Доминиканской Республики. Мы рассматриваем Бетанию как вероятного кандидата в состав на следующий сезон. Понимание о ее месте в команде есть», — сказал Зиничев агентству «Р-Спорт» по телефону.