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27 мая 2017, 13:16 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Зиничев: Поляк покидает московское «Динамо» и, вероятно, завершает карьеру

МОСКВА, 27 мая — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Хорватская волейболистка московского «Динамо» Майя Поляк покидает клуб, спортсменка близка к завершению карьеры, сообщил генеральный директор столичного клуба Владимир Зиничев.

Четырехкратная победительница Лиги чемпионов Поляк выступала за «Динамо» в сезоне-2016/17. В составе московской команды 34-летняя блокирующая выиграла чемпионат России и завоевала серебро Кубка страны.

«Майя Поляк покидает наш клуб, она близка к завершению карьеры. С Бетанией пока ясности нет — мы находимся в стадии обсуждения с ее представителем, а именно с президентом Федерации волейбола Доминиканской Республики. Мы рассматриваем Бетанию как вероятного кандидата в состав на следующий сезон. Понимание о ее месте в команде есть», — сказал Зиничев агентству «Р-Спорт» по телефону.
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