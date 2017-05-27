Первое поражение «Алтая»

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В Усть-Каменогорске продолжается чемпионат Азии среди женских клубных команд. Восемь лучших команд континента ведут борьбу за титул сильнейшего в азиатском регионе.

В главном матче дня встречались «Алтай» из Усть-Каменогорска и тайский «Суприм Чонбури». Под несмолкающий рев трибун на площадке завязалась упорная, быстрая и динамичная игра. Команде из Таиланда удалось завладеть преимуществом, и «Суприм» выиграл два сета подряд. Но третью партию хозяйки турнира начали с мощного рывка — 4:0. В дальнейшем «Алтай» сохранил отрыв в счете, и сократил отставание. В четвертой партии «Алтаю» удалось в концовке сета вырвать победу и сравнять счет. Решающую часть матча лучше провели тайские волейболистки — 15:9, которые и одержали победу в матче. Самыми результативными игроками в составе «Алтая» стали Юниеска Роблес Батиста (23 очка) и Сана Анаркулова (18 очков).

Другие матчи дня выдались не менее интересными. В группе «Б» встреча между филиппинским «Ребиско-ПСЛ» и «Вьетин Банком» была важной для обеих команд. Оба коллектива уступили свои стартовые поединки, поэтому проигрывать во второй раз подряд никому не хотелось. Команды обменялись победными сетами, затем команда из Вьетнама дожала соперника и выиграла со счетом 3:1. Во второй встрече данной группы играли два лидера — «Тяньцзинь Бохай Банк» из Китая и «Хисамицу Спрингс» из Японии. В двух первых сетах, в равной борьбе, чуть сильнее оказывались японки, но в третьем китаянкам удалось сократить отставание в счете. Но уже в четвертом подопечные Сакаи Шинго вновь взяли себя за руки и довели дело до победы.

Что касается соперников «Алтая», то матч между иранским «Сармае Банком» и тайпейским «Тайвань Пауэр» получился довольно интересным и динамичным. Первую уверенно взяла команда из Тайпея, но иранские волейболистки не только смогли переломить ход встречи, но и одержали волевую победу — 3:1.

Таким образом, в группе «А» после двух сыгранных дней с пятью очками лидирует «Суприм» из Таиланда. «Алтай» и «Сармае Банк» набрали по 3 очка, у «Тайвань Пауэр» один балл. В группе «Б» лидерство захватил «Хисамицу Спрингс», набравший шесть очков. У «Тяньцзин Бохай Банка» и «Вьетин Банка» по 3 очка, у «Ребиско» очков в активе пока нет.

Отметим, что 27 мая «Алтай» сыграет против «Сармайе Банка», матч начнется в 19:00 по времени Астаны.

Чемпионат Азии среди женских клубных команд. Усть-Каменогорск. 26 мая.

Группа «А»

«Ребиско-ПСЛ» (Филиппины) — «Вьетин Банк» (Вьетнам) — 1:3 (21:25, 25:17, 20:25, 14:25).

«Алтай» (Казахстан) — «Суприм» (Таиланд) — 2:3 (21:25, 19:25, 25:17, 25:22, 9:15).

Группа «Б»

«Тайвань Пауэр» (Китайский Тайпей) — «Сармае Банк» (Иран) — 1:3 (25:18, 21:25, 22:25, 22:25).

«Хисамицу Спрингс» (Япония) — «Тяньцзинь Бохай Банк» (Китай) — 3:1 (25:21, 25:22, 14:25, 25:18).

Положение группы «А»

1. «Суприм» (Таиланд) — 5 очков.

2. «Алтай» (Казахстан) — 3 очка.

3. «Сармае Банк» (Иран) — 3 очка.

4. «Тайвань Пауэр» (Китайский Тайпей) — 1 очко.

Положение группы «Б»

1. «Хисамицу Спрингс» (Япония) — 6 очков.

2. «Тяньцзинь Бохай Банк» (Китай) — 3 очка.

3. «Вьетин Банк» (Вьетнам) — 3 очка.

4. «Ребиско-ПСЛ» (Филиппины) — 0 очков.

Источник: volley.kz.