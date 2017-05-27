Шляпников: Важно дать много игрового времени молодежи перед Мировой лигой

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Волейболисты сборной России в эти дни принимают участие во втором раунде отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. В пятницу россияне обыграли в группе D сборную Венгрии, одержав третью победу в трех матчах с одинаковым счетом — 3−0.

«Это (предоставлять больше игрового времени молодым волейболистам) очень важно в долгосрочной перспективе, потому как скоро начнется Мировая лига, и мы должны быть уверены, что имеем достаточно игроков, которые могут соревноваться на самом высоком уровне», — цитирует Шляпникова официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Следующую игру сборная России проведет 27 мая против команды Косово. Первый тур Мировой лиги пройдет в Казани со 2 по 4 июня.