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27 мая 2017, 8:07 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Шляпников: Важно дать много игрового времени молодежи перед Мировой лигой

МОСКВА, 27 мая — Р-Спорт. Молодым волейболистам сборной РФ важно предоставлять много игрового времени перед Мировой лигой, заявил главный тренер российской сборной Сергей Шляпников.

<em>МОСКВА 27 мая — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Молодым волейболистам сборной РФ важно предоставлять много игрового времени перед Мировой лигой заявил главный тренер российской сборной Сергей Шляпников. Увеличить
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Волейболисты сборной России в эти дни принимают участие во втором раунде отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. В пятницу россияне обыграли в группе D сборную Венгрии, одержав третью победу в трех матчах с одинаковым счетом — 3−0.

«Это (предоставлять больше игрового времени молодым волейболистам) очень важно в долгосрочной перспективе, потому как скоро начнется Мировая лига, и мы должны быть уверены, что имеем достаточно игроков, которые могут соревноваться на самом высоком уровне», — цитирует Шляпникова официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Следующую игру сборная России проведет 27 мая против команды Косово. Первый тур Мировой лиги пройдет в Казани со 2 по 4 июня.
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