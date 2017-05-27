Белорусские волейболисты обыграли хорватов и занимают второе место в отборе к ЧМ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч в Загребе, как и ожидалось, получился сложным. Хорваты, несмотря на отсутствие основного пасующего Тимофея Жуковского, постарались навязать борьбу. Хотя в первой партии белорусы уверенно контролировали ход событий на площадке. Диагональный нападающий Артур Удрис сразу принялся набирать очки. Уверенно белорусы действовали на приема мяча и в защите. В итоге первый сет завершился в Загребе за двадцать минут. Хорваты смогли лишь в концовке второй партии Ивана Раича выйти вперед. Следующие две партии белорусы провели гораздо увереннее. Стабильная игра на задней линии, хорошая подача обеспечили подопечным Александра Сингаевского преимущество над соперником. Самым результативным игроком встречи стал Артур Удрис — 20 очков.

Турнирное положение в группе Е: 1. Сербия — 3 победы (9 очков/3 матча). 2. Беларусь — 2 (6/3). 3. Швейцария — 2 (6/3). 4. Хорватия — 1 (3/3). 5. Дания — 1 (3/3). 6. Норвегия — 0 (0/3).

Главные фавориты группе Е сербы вряд ли уже упустят первое место в группе. Оставшимся командам остается борьба за второе место и выход в третий раунд квалификации. Исходя из турнирного положения, матч 27 мая Беларусь — Швейцария (начало в 21.00) определит обладателя путевку на июльскую квалификацию.