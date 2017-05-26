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https://sport.mail.ru/news/volleyball/29885024/
26 мая 2017, 23:26 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Сборная России победила венгров в матче квалификации чемпионата мира по волейболу

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Сборная России обыграла команду Венгрии в матче квалификационного турнира чемпионата мира по волейболу, который проходит в Таллине.

Следующий матч россияне проведут против команды <span class=error>Косова</span> 27 мая. Увеличить
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Матч завершился со счетом 3−0 в пользу россиян. Эта победа стала третьей для российской сборной в отборочном турнире. Ранее россияне обыграли команды Черногории и Румынии. Сборная России лидирует с девятью очками в своей группе.

Следующий матч россияне проведут против команды Косова 27 мая.

В финальную часть чемпионата мира напрямую попадает победитель своей отборочной группы. Команды, которые займут вторые места, разыграют друг с другом последнюю путевку на чемпионат мира на отборочном турнире в июле.

Чемпионат мира по волейболу пройдет с 10 по 30 сентября 2018 года в Болгарии и Италии.
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