Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/29881917/
26 мая 2017, 16:52 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Мужская сборная Румынии обыграла команду Косово в отборе на ЧМ-2018

Мужская сборная Румынии в третьем туре европейского квалификационного турнира на чемпионат мира 2018 года обыграла команду Косово со счётом 3:1 (25:12, 25:15, 21:25, 25:15).

Для румынской сборной эта победа стала первой на данном этапе отбора. Команда Косово потерпела третье поражение кряду.

Волейбол. Отборочный турнир на чемпионат мира-2018. Мужчины. Группа D. Таллин. Третий тур
Румыния — Косово — 3:1 (25:12, 25:15, 21:25, 25:15).

27 мая сборная Румынии сыграет с командой Черногории, а сборная Косово сразится с россиянами. Победитель группы получит путёвку на чемпионат мира. Команда, ставшая второй, примет участие в дополнительном раунде отбора.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото