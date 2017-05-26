Агент: Контракт волейболистки Кошелевой с «Галатасараем» рассчитан на один сезон
КАЗАНЬ, 26 мая —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Контракт волейболистки сборной России Татьяны Кошелевой с турецким «Галатасараем» рассчитан на один сезон, заявил агентству «Р-Спорт» глава компании, представляющей интересы спортсменки, Боян Симурина.
Кошелева провела прошлый сезон в турецком «Эджзаджибаши», куда перешла летом 2016 года из краснодарского «Динамо». 22 мая волейболистка сообщила агентству «Р-Спорт», что покидает клуб из Стамбула, а в четверг стало известно о ее переходе в «Галатасарай».
«Контракт Татьяны рассчитан на один сезон», — сказал Симурина по телефону.
«Галатасарай» в сезоне-2016/17 завоевал серебряные награды турецкого чемпионата, проиграв в финальной серии «Фенербахче». В следующем сезоне он выступит в Лиге чемпионов.
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