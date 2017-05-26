Агент: Контракт волейболистки Кошелевой с «Галатасараем» рассчитан на один сезон

Кошелева провела прошлый сезон в турецком «Эджзаджибаши», куда перешла летом 2016 года из краснодарского «Динамо». 22 мая волейболистка сообщила агентству «Р-Спорт», что покидает клуб из Стамбула, а в четверг стало известно о ее переходе в «Галатасарай».

«Контракт Татьяны рассчитан на один сезон», — сказал Симурина по телефону.

«Галатасарай» в сезоне-2016/17 завоевал серебряные награды турецкого чемпионата, проиграв в финальной серии «Фенербахче». В следующем сезоне он выступит в Лиге чемпионов.