Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/29881758/
26 мая 2017, 16:47 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Агент: Контракт волейболистки Кошелевой с «Галатасараем» рассчитан на один сезон

КАЗАНЬ, 26 мая — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Контракт волейболистки сборной России Татьяны Кошелевой с турецким «Галатасараем» рассчитан на один сезон, заявил агентству «Р-Спорт» глава компании, представляющей интересы спортсменки, Боян Симурина.

Кошелева провела прошлый сезон в турецком «Эджзаджибаши», куда перешла летом 2016 года из краснодарского «Динамо». 22 мая волейболистка сообщила агентству «Р-Спорт», что покидает клуб из Стамбула, а в четверг стало известно о ее переходе в «Галатасарай».

«Контракт Татьяны рассчитан на один сезон», — сказал Симурина по телефону.

«Галатасарай» в сезоне-2016/17 завоевал серебряные награды турецкого чемпионата, проиграв в финальной серии «Фенербахче». В следующем сезоне он выступит в Лиге чемпионов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 4 новости  Все новости
24 мая

Ирина Винер: Кабаева возвращалась, теперь жду Мамун и Кудрявцеву

Причина, по которой WADA потребовала ухода Исинбаевой из РУСАДА

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота