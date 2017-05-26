Женская и мужская команды краснодарского ВК «Динамо» сыграют в суперлиге сезона-2017/18

«Да, в суперлиге примут участие обе команды. Мы уже туда заявились», — сказал Симоненко, добавив, что состав команд в сезоне-2017/18 существенно изменится. «По мужской пока точно не могу сказать, а вот состав женской обновится на 50 процентов», — сказал он.

В мае у «Динамо» истекли контракты с главными тренерами — Константином Ушаковым, который возглавлял женскую команду, и Андреем Воронковым, который тренировал мужскую команду. Ушаков работал в «Динамо» с 2014 года, Воронков — с 2016-го. «Контракты с тренерами закончились. Вопрос продолжения сотрудничества с ними зависит от того, как завершатся переговоры с потенциальными инвесторами, какими будут цели и задачи команд на следующий сезон», — сказал собеседник агентства.

«Нет, я не уверен, что тренеры останутся, если мы достигнем договоренности с потенциальными инвесторами, — отметил Симоненко. — Это же зависит не только от нашего желания, но и от желания тренеров. Ушаков долгое время работал с командой, его хорошо знают наши болельщики. Конечно, у нас был с ним разговор, и мы оставили принятие решение на время, когда настанет определенность с инвесторами. С Воронковым мы говорили неделю назад, он не против продлить контракт, но, опять же, все зависит от переговоров с инвесторами».

Игроки и сотрудники «Динамо» не получали зарплату с июля 2016 года по февраль 2017-го, в феврале была погашена задолженность за два месяца. Мужской и женский клубы бойкотировали по одному матчу национального первенства, протестуя против невыплаты зарплат; впоследствии все задолженности были погашены. «Долгов перед игроками сейчас нет, так что ситуация выравнивается. Пока не окончательно, но, если бы наши дела были плохи, об этом уже бы все знали», — сказал Симоненко.

В сезоне-2016/17 и мужская, и женская команда краснодарского «Динамо» не смогли завоевать медали чемпионатов России.