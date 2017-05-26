Назначен новый директор волейбольного «Енисея»

В Красноярске назначен директор волейбольного клуба «Енисей». Руководящую должность занял Алексей Маслов.

В пресс-службе министерства спорта сообщили, что новый директор уже встречался с руководством региона, заручившись поддержкой властей. Маслов приступит к своим обязанностям 1 июня.

Алексей Николаевич Маслов родился 30 октября 1974 года в селе Шалинское Манского района. В 1996 году окончил Красноярскую технологическую академию, а в 2008 году — СибГТУ. В разные годы Маслов работал замдиректора на ТЭЦ и начальником департамента главы города в мэрии Красноярска. С 2011 по 2013 годы он возглавлял администрацию Октябрьского района.

Стоит отметить, что Маслов ранее профессионально играл в волейбол. В сезоне 1999−2000 спортсмен был одним из основных игроков красноярского «Дорожника» (ныне — «Енисей»), который вышел в Суперлигу.