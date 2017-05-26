Победитель Универсиады-2011 волейболист Щербаков перешел в новосибирский «Локомотив»

Щербаков перешел в «Локомотив» из кемеровского «Кузбасса», в составе которого он выступал с момента основания клуба в 2008 году.

В составе сборной России Щербаков в 2011 году становился победителем Универсиады в Китае. До «Кузбасса» он выступал в СКА (Ростов-на-Дону) и «ГУВД-Динамо» из Краснодара.