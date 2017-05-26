Победитель Универсиады-2011 волейболист Щербаков перешел в новосибирский «Локомотив»
МОСКВА, 26 мая —
Р-Спорт. Центральный блокирующий Михаил Щербаков стал новичком новосибирского «Локомотива», сообщается на официальном сайте волейбольного клуба.
Щербаков перешел в «Локомотив» из кемеровского «Кузбасса», в составе которого он выступал с момента основания клуба в 2008 году.
В составе сборной России Щербаков в 2011 году становился победителем Универсиады в Китае. До «Кузбасса» он выступал в СКА (Ростов-на-Дону) и «ГУВД-Динамо» из Краснодара.
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