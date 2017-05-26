Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/29877173/
26 мая 2017, 11:57 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Победитель Универсиады-2011 волейболист Щербаков перешел в новосибирский «Локомотив»

МОСКВА, 26 мая — Р-Спорт. Центральный блокирующий Михаил Щербаков стал новичком новосибирского «Локомотива», сообщается на официальном сайте волейбольного клуба.

Щербаков перешел в «Локомотив» из кемеровского «Кузбасса», в составе которого он выступал с момента основания клуба в 2008 году.

В составе сборной России Щербаков в 2011 году становился победителем Универсиады в Китае. До «Кузбасса» он выступал в СКА (Ростов-на-Дону) и «ГУВД-Динамо» из Краснодара.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 3 новости  Все новости
24 мая

Ирина Винер: Кабаева возвращалась, теперь жду Мамун и Кудрявцеву

Причина, по которой WADA потребовала ухода Исинбаевой из РУСАДА

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота