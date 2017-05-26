«Алтай» сломил «Тайвань Пауэр»

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В Усть-Каменогорске завершился стартовый игровой день Чемпионата Азии среди женских клубных команд. Представляем вам результаты первого игрового дня.

«Хисамитсу Спрингс» (Япония) — «Ребиско ПСЛ Манила» (Филиппины) — 3:0 (25:17, 25:10, 25:14)

Начало матча японская команда откровенно провалила — команда Сакаи Шинго допустила ряд элементарных ошибок в атаке, у соперниц же классно работал первый темп в лице Дафны Сантьяго — 5:8 к первому техническому перерыву. Однако после паузы фаворитки успокоились, свели к минимуму количество ошибок, попутно заставив нервничать девушек из «Ребиско» — рывок 11:3 и ко второму техническому «+5» в пользу «Хисамитсу Спрингс». Филиппинская команда по-прежнему держалась в игре за счет первого темпа и сносной игры на блоке, но этого оказалось недостаточно, чтобы организовать погоню — 25:17.

Второй игровой отрезок показал реальную разницу в классе между командами. До первого технического японские волейболистки не совершили ни одной ошибки, в то время как у «Ребиско» почти в каждом розыгрыше возникали сложности с простыми элементами: плохой прием, некачественный пас, атака в сетку. 8:2 к перерыву, и разрыв продолжал расти. Игроки «Хисамитсу» продолжали вихрем носится по полю и выигрывать большинство розыгрышей за счет феноменальной защиты и широкого атакующего арсенала. Довести партию до разгромной победы не составило труда — 25:10.

В третьей партии у японской команды прорезалась подача, что позволило «Хисамитсу» набрать несколько легких очков. Осложнения на приеме не позволяли «Ребиско» проводить хорошие атаки — японки либо закрывали несильные удары блоком, либо поднимали мячи на задней линии. Ко второму техническому преимущество выросло до 10 очков. Стало очевидно, что «зацепить» хотя бы одну партию девушкам из Манилы не удастся.

Итоговый счет — 3:0 (25:17, 25:10, 25:14). Японки уверенно начинают поход за своим вторым титулом лучшего клуба Азии.

«Супреме» (Таиланд) — «Сармайех Банк» (Иран) — 3:1 (25:22, 25:21, 22:25, 25:23)

Как и в стартовом матче дня фаворитки долго раскачивались. У «Сармайеха», между тем, пару очень мощных атак завершила диагональная Махса Сабери. Первый технический — 6:8 и иранские волейболистки полны решимости развить успех. Но у «Супреме» в первую зону выходит Чаттчу Ряд ее подач, и вот уже тайская команда впереди — 13:10. Ко второму техническому команды подходят с разрывом в 4 очка, но в концовке партии самоотверженная работа под сеткой блокирующих «Сармайеха» позволяет иранской команде сократить отставание до «-2» (21:19). Болельщикам, очевидно, приходится по нраву открытый и агрессивный стиль иранской команды, никак не сочетающийся с их закрытой формой одежды. Впрочем, даже скандирование: «Иран!», «Иран!» не помогает «Сармайеху» спасти партию — 25:22 в пользу тайской команды.

Вторая партия началась в равной борьбе — неожиданно, но иранская дружина шикарно закрывала диагональ, не позволяя «Супреме» стабильно набирать очки. На подаче капитана команды Шабнамы Алихани «Сармайех» берет 4 очка подряд — 6:8. Феноменальные усилия центральной блокирующей Фарнуш Шейхи и вот на табло — 11:15. Таймаут «Супреме», и ко второму техническому перерыву лидерство «Сармайеха» сокращается до одного балла. Сил и задора на концовку партии у «Супреме» оказалось больше — 25:21.

Третью партию лучше начинает команда из Таиланда. Соперницы допускают ряд ошибок, и «Супреме» уходит в отрыв — 12:8. Но таймаут тренера Митры Шабаниан приводит иранских девушек в чувства — блокирующая Нилуфар Эбраими «зачехляет» несколько атак соперниц, диагональная Маэда Борхани забивает ряд классных мячей и вот уже «Сармайех» подходит ко второму техническому в качестве лидера — 16:15. В концовке партии иранские девушки творят что-то невообразимое: тащат «мертвые» мячи в защите, забивают через двойной блок, играют так, будто не испытывают никакого давления. Два блока от Эбраими и партия уходит «Сармайеху» — 22:25.

В четвертой партии номинальные хозяйки достаточно скоро обеспечили себе небольшой задел в счете. В середине партии «Супреме» вел уже «+6» (18:12), но команда из Ирана в очередной раз проявила характер и сумела вернуться в игру — 18:16. Девушки из «Сармайеха» блистательно работали в блоке, но мощная Хлое Манн своими атаками принесла «Супреме» тройной матчбол. Иранки отыграли два из них, но с третьего уйти уже не смогли. Итог встречи — 3:1 (25:22, 25:21, 22:25, 25:23).

«Тяньцзинь Бохай Банк» (Китай) — «Виетин Банк» (Вьетнам) — 3:0 (25:15, 25:21, 25:16)

Китайская команда является одной из самых мощных на турнире. И невысоким вьетнамским игрокам атаки было очень сложно в самом начале матча — китайский блок наглухо закрывал все атаки — 5:1. После технического перерыва «Виетину» удалось взвинтить темп и китайские блокирующие перестали успевать, Но комфортный отрыв сохранялся, потому как новый темп лишь помогал «Виетину» держаться в игре за счет своих атак — в защите команда все также была почти беспомощна. Ко второму техническому «Тяньцзинь» нашел противодействие и быстрым атакам соперниц. Китаянки мощно провели концовку, спокойно доведя сет до победы — 25:15.

Старт второй партии «Виетин» провел образцово. Команда играла в очень быстром темпе и к техническому подошла лидером. Китаянки, в первом сете удачно действовавшие против «первого темпа», во второй партии будто забыли, как играли полчаса назад. «Виетин» продолжал пластаться в атаке, не особо упираясь в защите — 16:15. После технического китаянки собрались и совершили рывок — 5:1, что и определило их победу в партии — 25:21.

На третью партию «Виетину» собраться не удалось. Китаянки отпустили соперниц лишь в начале (1:3), но затем быстро прихватили и оставили далеко позади (8:4). По ходу партии отрыв продолжал расти и достиг девяти баллов. Итог матча — 3:0 (25:15, 25:21, 25:16).

«Алтай» (Казахстан) — «Тайвань Пауэр» (Китайский Тайбэй) — 3:2 (21:25, 25:22, 25:19, 17:25, 15:11)

Похоже, что поздний прилет в Усть-Каменогорск никак не отразился на форме гостей, потому как первый сет команда из Тайваня провела на очень высоком уровне. У хозяек площадки, в свою очередь, не очень продуктивно сыграла новичок Йована Бракочевич — в середине партии тренер Ярослав Антонов снял сербку с игры, выпустив кубинку Юнеску Роблес. Выход свежей атакующей силы помог «Алтаю» сравнять счет в партии, но концовку успешнее провели гости — 21:25.

Второй сет хозяйки, подгоняемые трибунами, начали очень мощно и повели 4:1. Но проблемы с приемом позволили «Тайваню» сравнять счет. Более того, после технического «Пауэр» довели преимущество до 4 баллов. Таймаут Антонова и наши девушки вновь включают холодную голову, сравнивая счет — 14:14. Однако сразу же ошибка на подаче и удар в аут от Роблес — 14:16. Бракочевич после яркого старта остается на скамейке, но и без нее есть кому забивать — два очка от Роблес, несколько атак Саны Анаркуловой — 19:19. И этот локомотив уже не остановить — Роблес и Людмила Исаева доводят до 22:19. Кубинка оказывается главным реципиентом передач в концовке партии и ее удары точны и мощны, как панчи Головкина. Точку в партии ставит одиночный блок Саны Анаркуловой — 25:22.

Старт третьей партии не в нашу пользу — 1:3, но четыре подряд блока от Анаркуловой и Кристины Аниконовой и «Алтай» уже впереди — 5:3. Защита «Алтая» на передней линии становится большой головной болью для «Тайвань Пауэр» и после очередного блока Анаркуловой и Исаевой «Алтай» вырывается вперед, а тренер гостей берет вынужденный таймаут. Игра в блоке от Аниконовой, Анаркуловой и Исаевой стала главным залогом успеха «Алтая» в третьей партии. А эффектный удар Саны по линии принес команде решающее очко — 25:19.

Четвертый сет проходил в равной борьбе вплоть до второго технического. Затем «Тайвань» совершил небольшой рывок, девушки из «Алтая» занервничали, начали ошибаться в элементарных эпизодах. Не помогла спасти партию и постоянная ротация состава — 17:25. Команды ждал тай-брейк.

«Пауэр» начал решающий отрезок очень мощно и заработал солидное лидерство — 2:5. Затем капитан «Алтая» Инна Матвеева удачно атаковала, выполнила эйс, позволив команде вернуться в игру и сравнять счет. У «Алтая» также включился первый темп — вышедшая на площадку Бойана Радулович грузила быстрыми пасами за спину Аниконовой, Кристина принесла 2 очка. После перехода сама Радулович хладнокровно выполняет невероятно авантюрную «скидку». Следом гости ошибаются на приеме, а в следующем розыгрыше упираются в блок — 11:8. После таймаута «Тайвань» подбирается вплотную, беря два очка. Хозяева отвечают таймаутом и следующим после 12-м очком. Роблес приносит команде матчбол, а Исаева выполняет одиночный блок и «Алтай» празднует драматичную победу — 3:2 (21:25, 25:22, 25:19, 17:25, 15:11).

Напомним, что чемпионат Азии среди женских клубных команд проходит в Усть-Каменогорске с 25 по 31 мая. Казахстан представляет двукратный чемпион страны «Алтай». Генеральным телевещателем чемпионата Азии является телеканал Kazsport, который покажет все матчи турнира в прямом эфире.

Источник: volley.kz