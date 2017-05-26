Белорусские волейболисты одержали победу над Норвегией в квалификации к ЧМ
26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболисты одержали победу над Норвегией со счетом 3:1 (25:19, 25:20, 20:25, 25:22) в квалификации к чемпионату мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Отборочный турнир группы Е проходит в Загребе. После поражения от фаворитов соревнований и победителей Мировой лиги-2016 сербов (0:3), подопечные Александра Сингаевского набрали первые очки. Сборная Норвегии не относится к
Турнирное положение: 1. Сербия — 2 победы (6 очков и 2 матча). 2. Швейцария — 2 (6/2). 3. Хорватия — 1 (3/2). 4. Беларусь — 1 (3/2). 5. Норвегия — 0 (0/2). 5. Дания — 0 (0/2).
В третьем туре 26 мая команда Александра Сингаевского сыграет с Хорватией (21.00). На следующий день белорусам предстоит сыграть со Швейцарией, которая неожиданно уверенно обыграла Хорватию во втором туре — 3:1. Белорусы завершат выступление в квалификации к чемпионату с Данией (28 мая).
Победитель группы получит право сыграть в финальной части мирового форума. Команда, которая займет второе место в группе, выступит в третьем раунде квалификации с 11 по 16 августа.
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