Мужская сборная Казахстана стартует на втором этапе квалификации к чемпионату мира-2018

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Для участия в отборочном этапе к чемпионату мира, тренерский штаб сборной Казахстана во главе с Игорем Никольченко вызвал следующих игроков: Антон Кузнецов, Василий Донец, Канат Габдулин, Максим Мищенко, Дамир Акимов, Виталий Вориводин (все — «Алтай»), Роман Фартов (л), Дмитрий Вовненко, Иван Минаков (все — «Павлодар»), Михаил Пономаренко, Виталий Эрдштейн, Нариман Сулейменов (все — «Атырау»), Александр Стольников (к), Кайрат Байбеков (л), Михаил Устинов (все — «ТНК «Казхром»), Нодирхан Кадирханов, Нурсултан Бимурза (оба — «Алматы»), Сергей Кузнецов («Динамо-Казыгурт»), Сергей Костив («Есиль-СК»).



Тренерский штаб: Игорь Никольченко (главный тренер), Дмитрий Горбатков, Сергей Менжулин (ассистенты тренера), Рустам Исмаилов (врач), Валерий Ткаченко (тренер-статист). Менеджер команды — Геннадий Паршин. Судья — Нуржан Омирзак.



26 мая сборная Казахстана сыграет против команды Пакистана, а 28 мая против Кыргызстана.