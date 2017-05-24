Волейболисты сборной России стартуют в отборе на чемпионат мира-2018

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Соперниками команды Сергея Шляпникова в европейской отборочной группе D второй стадии континентального квалификационного цикла чемпионата мира-2018 станут команды Черногории, Румынии, Венгрии, Косово и Эстонии. Игры пройдут с 24 по 28 мая в Таллине.

Первая проверка команды Шляпникова.

Отборочные игры чемпионата мира-2018 станут первыми официальными матчами для нового главного тренера сборной России Сергея Шляпникова, который возглавил команду в начале 2017 года. Он сменил на этом посту Владимира Алекно.

Шляпников известен по работе с юношескими и молодежными сборными, и от него ждут обновления состава российской команды. На первый турнир он, тем не менее, взял проверенных игроков. Сергей Гранкин, Максим Михайлов, Артем Вольвич, Юрий Бережко, Дмитрий Волков, Дмитрий Ильиных, Егор Клюка ранее выступали на Олимпиадах, а остальные игроки отмечались или в матчах Мировой лиги, или в турнирах Универсиады.

Сложных соперников на этом этапе у сборной России нет. Команды Черногории, Румынии, Венгрии, Косово и Эстонии сложно назвать даже середняками европейского волейбола, так что у российских волейболистов не должно возникнуть больших проблем. Хотя многие из них выступят в Таллине на фоне усталости после напряженного сезона.

«Мы с пониманием относимся к проблемам игроков, к их травмам. На отборочный турнир в Эстонию поедут все, кто живые. Далее на Мировой лиге будем смотреть уже резерв, сможем экспериментировать. А на чемпионате Европы нам надо будет давать результат. Идет омоложение сборной, у молодых игроков появляется шанс проявить себя. Будем формировать команду с перспективой на Олимпиаду-2020, сборной нужны свежие силы», — заявил Шляпников агентству «Р-Спорт».

России для попадания на ЧМ нужна только победа.

Артем ВольвичПо итогам однокругового турнира в Таллине будет разыграна одна путевка на чемпионат мира, так что сборную России устроит только первое место. Команда, которая станет второй, вместе с другими «неудачниками» европейского отбора в период с 11 по 16 июля разыграет еще одну путевку. Первый матч в Таллине россияне проведут 24 мая с командой Черногории.

Вскоре после окончания отбора сборная России начнет выступление в Мировой лиге, первый тур которой пройдет в Казани со 2 по 4 июня. Многие из тех, кто сыграет в Таллине, в заявке российской команды и на этот турнир.

Чемпионат мира по волейболу пройдет в Италии и Болгарии в сентябре 2018 года.