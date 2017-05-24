Российские волейболисты начинают отбор на чемпионат мира под руководством нового тренера

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В отборочном турнире в группе D сборная России проведет пять матчей за пять дней, и лишь победитель группы из шести команд получит путевку в финальный турнир, который пройдет в сентябре следующего года в Италии и Болгарии. В среду российские волейболисты сыграют с командой Черногории, 25 мая — Румынии, 26 мая — Венгрии, 27 мая — Косова, 28 мая — Эстонии. Все матчи пройдут в спортивном зале «Калеви» эстонской столицы.

Шанс пробиться на чемпионат мира получит также команда, занявшая второе место, которая в июле поборется за последнюю европейскую лицензию со вторыми сборными пяти других отборочных групп.

По словам Шляпникова, который дебютирует во главе российской сборной, в отборочном турнире в Таллине выступят самые опытные игроки, тогда как в стартующей 2 июня Мировой лиге — более молодой и экспериментальный состав. В столице Эстонии выступят связующие Сергей Гранкин («Динамо» Москва) и Дмитрий Ковалев («Урал»), диагональные нападающие Максим Жигалов («Белогорье») и Максим Михайлов («Зенит»), центральные блокирующие Илья Власов и Вадим Лихошерстов (оба — «Факел»), Артем Вольвич («Зенит»), Ильяс Куркаев («Локомотив» Новосибирск), доигровщики Юрий Бережко и Дмитрий Ильиных (оба — «Динамо»), Дмитрий Волков и Егор Клюка (оба — «Факел»), либеро Артем Ермаков («Динамо») и Роман Мартынюк («Белогорье»).

Из-за травм не смогут помочь сборной Александр Бутько, Дмитрий Щербинин, Сергей Савин и Виктор Полетаев, тогда как олимпийский чемпион Александр Волков решил пропустить сезон национальной команды, чтобы заняться восстановлением. Шляпников опасается в первую очередь за позицию либеро, так как Ермаков только залечил травму, а у Мартынюка совсем нет опыта международных встреч.

Семь европейских лицензий

Путевки на чемпионат мира среди мужских команд уже получили победитель предыдущего турнира в 2014 году сборная Польши, а также олимпийские чемпионы бразильцы, которые в 2015 году стали чемпионами Южной Америки. Выступят на мировом первенстве и команды хозяев из Италии и Болгарии. Всего на турнире сыграют 24 сборных, еще предстоит определить семь участников от Европы, пять — от Северной Америки, четыре — Азии, три — Африки и одного представителя Южной Америки.

Чемпионат мира пройдет 10—30 сентября в итальянских Турине и Флоренции, а также болгарских Русе, Пловдиве и Софии.

Волейбольные чемпионаты мира среди мужских команд проводятся с 1949 года, чаще других (шесть раз) титул выигрывала сборная СССР, по три победы у сборных Бразилии и Италии. Российская команда лучший результат показала в 2002 году, завоевав серебряные награды. В 2014 году на домашнем чемпионате мира сборная Польши в финале победила бразильцев — 3:1, тогда как сборная России осталась на пятом месте.

31 мая в хорватском Осиеке борьбу за путевку на чемпионат мира начинает женская сборная России во главе с Владимиром Кузюткиным. Мировое первенство среди женских команд пройдет в октябре 2018 года в Японии.