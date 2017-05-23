Определен итоговый состав мужской сборной России по волейболу на квалификацию ЧМ-2018
МОСКВА, 23 мая —
Р-Спорт. Определен окончательный состав мужской сборной России на второй раунд квалификации чемпионата мира 2018 года, сообщается на официальном сайте Европейской конфедерации волейбола (CEV).
Соперниками российских волейболистов по отборочной группе D являются сборные Косово, Эстонии, Черногории, Румынии и Венгрии. Матчи группы пройдут
Полностью состав российской команды выглядит следующим образом: Илья Власов, Дмитрий Ковалев, Артем Вольвич, Сергей Гранкин, Артем Ермаков, Дмитрий Волков, Юрий Бережко, Вадим Лихошерстов, Дмитрий Ильиных, Максим Михайлов, Максим Жигалов, Егор Клюка, Ильяс Куркаев, Роман Мартынюк.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter