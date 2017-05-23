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23 мая 2017, 21:13 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Определен итоговый состав мужской сборной России по волейболу на квалификацию ЧМ-2018

МОСКВА, 23 мая — Р-Спорт. Определен окончательный состав мужской сборной России на второй раунд квалификации чемпионата мира 2018 года, сообщается на официальном сайте Европейской конфедерации волейбола (CEV).

Соперниками российских волейболистов по отборочной группе D являются сборные Косово, Эстонии, Черногории, Румынии и Венгрии. Матчи группы пройдут 24—28 мая в Таллине.

Полностью состав российской команды выглядит следующим образом: Илья Власов, Дмитрий Ковалев, Артем Вольвич, Сергей Гранкин, Артем Ермаков, Дмитрий Волков, Юрий Бережко, Вадим Лихошерстов, Дмитрий Ильиных, Максим Михайлов, Максим Жигалов, Егор Клюка, Ильяс Куркаев, Роман Мартынюк.
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