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23 мая 2017, 14:21 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Кузбасс» подтвердил подписание контракта с Подлесных

Кемеровский «Кузбасс» подтвердил подписание контракта с доигровщиком Ярославом Подлесных, который ранее защищал цвета белгородского «Белогорья» и нижневартовской «Югры-Самотлор».

В минувшем чемпионате России 22-летний уроженец Пятигорска сыграл в 63 партиях, отметился 95 набранными очками. В Лиге чемпионов Ярослав выступил в 22 сетах и заработал 57 очков, сообщает официальный сайт клуба.

Кемеровский клуб занял пятое место в минувшем регулярном чемпионате России, а в плей-офф уступил сургутскому «Газпрому-Югра» со счётом 1−2.
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