В Усть-Каменогорске пройдет клубный чемпионат Азии по волейболу

В чемпионате примут участие команды Казахстана, Японии, Китая, Вьетнама, Китайского Тайбэя, Ирана, Филиппин и Таиланда. После открытия состоится игра клуба «Алтай» с соперницами из Тайваня. 26 и 27 мая в 19.00 часов наши девушки сразятся с командами из Японии и Ирана. По программе игр Чемпионата Азии по волейболу среди женских клубных команд первая игра состоится 25 мая 10.30 часов во Дворце спорта им. Б. Александрова. На официальном открытии игр будут присутствовать аким области Даниал Ахметов, официальные представители Азиатской конфедерации волейбола и Федерации волейбола Казахстана. Напомним, действующим победителем чемпионата является японская команда «НЕК РедРокетс». Но на международных соревнованиях в Усть-Каменогорске Японию будет представлять другой клуб. Отметим, по итогам игр, которые состоятся в областном центре, определятся участники чемпионата мира среди женских команд 2018 года. Казахстан представит двукратный чемпион страны из ВКО — команда «Алтай».