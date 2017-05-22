Российская волейболистка Татьяна Кошелева сообщила, что покидает «Эджзаджибаши»
МОСКВА, 22 мая —
Р-Спорт. Российская доигровщица Татьяна Кошелева сообщила агентству «Р-Спорт», что покидает турецкий «Эджзаджибаши», о своем новом клубе волейболистка объявит в ближайшее время.
Кошелева перешла в «Эджзаджибаши» летом 2016 года из краснодарского «Динамо».
«Это был мой первый сезон не в России. Я помню, как волновалась перед встречей с новой командой, помню все свои эмоции, когда первый раз входила в зал… Но когда увидела улыбки и доброту, которые подарили мне девочки при первой встрече, волнение ушло и больше не возвращалось. Спасибо “Эджзаджибаши”, что приняли в свою семью! Спасибо за нашу работу, профессионализм, победы и поражения! Я нашла новых друзей, и моя семья в России всегда ждет вас в гости!» — сказала Кошелева.
«Я научилась быть сильнее в сложных ситуациях и держать лицо, когда совсем плохо! Этот игровой сезон — отдельная незабываемая страница моего спортивного пути! Это и правда была
На протяжении карьеры Кошелева, помимо краснодарского клуба, выступала за московское и казанское «Динамо», а также «Заречье-Одинцово». В составе сборной России доигровщица завоевала золото чемпионата мира (2010) и дважды выигрывала чемпионат Европы (2013, 2015). В 2016 году Кошелева в составе «Эджзаджибаши» выиграла золото клубного чемпионата мира, а годом ранее с краснодарским «Динамо» — серебряные медали турнира.
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