Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/29824114/
22 мая 2017, 12:34 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Российская волейболистка Татьяна Кошелева сообщила, что покидает «Эджзаджибаши»

МОСКВА, 22 мая — Р-Спорт. Российская доигровщица Татьяна Кошелева сообщила агентству «Р-Спорт», что покидает турецкий «Эджзаджибаши», о своем новом клубе волейболистка объявит в ближайшее время.

Кошелева перешла в «Эджзаджибаши» летом 2016 года из краснодарского «Динамо».

«Это был мой первый сезон не в России. Я помню, как волновалась перед встречей с новой командой, помню все свои эмоции, когда первый раз входила в зал… Но когда увидела улыбки и доброту, которые подарили мне девочки при первой встрече, волнение ушло и больше не возвращалось. Спасибо “Эджзаджибаши”, что приняли в свою семью! Спасибо за нашу работу, профессионализм, победы и поражения! Я нашла новых друзей, и моя семья в России всегда ждет вас в гости!» — сказала Кошелева.

«Я научилась быть сильнее в сложных ситуациях и держать лицо, когда совсем плохо! Этот игровой сезон — отдельная незабываемая страница моего спортивного пути! Это и правда была команда-мечта! Спасибо «Эджзаджибаши!» — добавила россиянка.

На протяжении карьеры Кошелева, помимо краснодарского клуба, выступала за московское и казанское «Динамо», а также «Заречье-Одинцово». В составе сборной России доигровщица завоевала золото чемпионата мира (2010) и дважды выигрывала чемпионат Европы (2013, 2015). В 2016 году Кошелева в составе «Эджзаджибаши» выиграла золото клубного чемпионата мира, а годом ранее с краснодарским «Динамо» — серебряные медали турнира.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 1 новость  Все новости
19 мая

Причина, по которой WADA потребовала ухода Исинбаевой из РУСАДА

Тренер Алекно: Знарок такой же сумасшедший, как и я

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота