Российская волейболистка Татьяна Кошелева сообщила, что покидает «Эджзаджибаши»

Кошелева перешла в «Эджзаджибаши» летом 2016 года из краснодарского «Динамо».

«Это был мой первый сезон не в России. Я помню, как волновалась перед встречей с новой командой, помню все свои эмоции, когда первый раз входила в зал… Но когда увидела улыбки и доброту, которые подарили мне девочки при первой встрече, волнение ушло и больше не возвращалось. Спасибо “Эджзаджибаши”, что приняли в свою семью! Спасибо за нашу работу, профессионализм, победы и поражения! Я нашла новых друзей, и моя семья в России всегда ждет вас в гости!» — сказала Кошелева.

«Я научилась быть сильнее в сложных ситуациях и держать лицо, когда совсем плохо! Этот игровой сезон — отдельная незабываемая страница моего спортивного пути! Это и правда была команда-мечта! Спасибо «Эджзаджибаши!» — добавила россиянка.

На протяжении карьеры Кошелева, помимо краснодарского клуба, выступала за московское и казанское «Динамо», а также «Заречье-Одинцово». В составе сборной России доигровщица завоевала золото чемпионата мира (2010) и дважды выигрывала чемпионат Европы (2013, 2015). В 2016 году Кошелева в составе «Эджзаджибаши» выиграла золото клубного чемпионата мира, а годом ранее с краснодарским «Динамо» — серебряные медали турнира.