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22 мая 2017, 12:23 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Капитан сборной Турции Экши стал игроком новосибирского «Локомотива»

Новосибирский «Локомотив» объявил о подписании контракта с капитаном и основным связующим сборной Турции Арсланом Экши.

31-летний волейболист ранее защищал цвета «Арчелика» (Турция), «Фенербахче» (Турция), «Фридрихсхафена» (Германия) и «Истанбула-ББСК» (Турция).

С «Арчеликом» он стал чемпионом Турции 2003 года, с «Фенербахче» завоевал титулы в 2008, 2010, 2011, 2012 годах. Также Арслан является победителем Кубка Вызова 2014 года, обладателем Кубка (2008, 2012) и Суперкубка Турции (2012, 2013).

В составе сборной Турции Экши в 2005 году победил на Универсиаде в Измире.
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