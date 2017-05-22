Капитан сборной Турции Экши стал игроком новосибирского «Локомотива»

31-летний волейболист ранее защищал цвета «Арчелика» (Турция), «Фенербахче» (Турция), «Фридрихсхафена» (Германия) и «Истанбула-ББСК» (Турция).

С «Арчеликом» он стал чемпионом Турции 2003 года, с «Фенербахче» завоевал титулы в 2008, 2010, 2011, 2012 годах. Также Арслан является победителем Кубка Вызова 2014 года, обладателем Кубка (2008, 2012) и Суперкубка Турции (2012, 2013).

В составе сборной Турции Экши в 2005 году победил на Универсиаде в Измире.