Мужская сборная России победила эстонцев в контрольном матче

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Самым результативным игроком в составе команды Сергея Шляпникова стал диагональный Максим Михайлов, набравший 10 очков. В составе эстонцев 15 очков в активе диагонального Оливера Венно.

Контрольный матч. Мужчины

Эстония — Россия — 0:3 (22:25, 20:25, 21:25).

Квалификационной турнир пройдёт в Эстонии с 24 по 28 мая. Сборная России сыграет с командами Венгрии, Румынии, Черногории, Эстонии и Косово.