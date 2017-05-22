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https://sport.mail.ru/news/volleyball/29823170/
22 мая 2017, 11:26 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Мужская сборная России победила эстонцев в контрольном матче

Мужская сборная России, продолжающая подготовку к квалификации чемпионата мира — 2018, в контрольном матче обыграла команду Эстонии со счётом 3:0 (25:22, 25:20, 25:21).

Мужская сборная России продолжающая подготовку к квалификации чемпионата мира — 2018 в контрольном матче обыграла команду Эстонии со счётом 3:0 (25:22 25:20 25:21). Увеличить
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Самым результативным игроком в составе команды Сергея Шляпникова стал диагональный Максим Михайлов, набравший 10 очков. В составе эстонцев 15 очков в активе диагонального Оливера Венно.

Контрольный матч. Мужчины
Эстония — Россия — 0:3 (22:25, 20:25, 21:25).

Квалификационной турнир пройдёт в Эстонии с 24 по 28 мая. Сборная России сыграет с командами Венгрии, Румынии, Черногории, Эстонии и Косово.
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