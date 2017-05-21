Волейболистки юниорской сборной России завоевали право выступить на ЧМ-2017

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В заключительном матче группы F, прошедшем в воскресенье в турецкой Манисе, россиянки обыграли турчанок со счетом 3−2 (19:25, 17:25, 25:21, 25:21, 15:10). Ранее на турнире сборная России последовательно обыграла команды Нидерландов (3−0) и Хорватии (3−0).

Чемпионат мира пройдет с 14 по 23 июля в Мексике.