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21 мая 2017, 21:10 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистки юниорской сборной России завоевали право выступить на ЧМ-2017

Волейболистки юниорской сборной России (спортсменки не старше 20 лет) обыграли турчанок на квалификационном турнире и завоевали право выступить на чемпионате мира 2017 года в Мексике.

Волейболистки <span class=error>юниорской</span> сборной России (спортсменки не старше 20 лет) обыграли турчанок на квалификационном турнире и завоевали право выступить на чемпионате мира 2017 года в Мексике. Увеличить
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В заключительном матче группы F, прошедшем в воскресенье в турецкой Манисе, россиянки обыграли турчанок со счетом 3−2 (19:25, 17:25, 25:21, 25:21, 15:10). Ранее на турнире сборная России последовательно обыграла команды Нидерландов (3−0) и Хорватии (3−0).

Чемпионат мира пройдет с 14 по 23 июля в Мексике.
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