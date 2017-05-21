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https://sport.mail.ru/news/volleyball/29814602/
21 мая 2017, 12:08 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Поляки победили Иран в последнем матче Игначака за национальную сборную

Сборная Польши в товарищеском матче победила команду Ирана со счётом 3:0.

Эта встреча стала последней в национальной команде для 39-летнего либеро Кшиштофа Игначака.

В другой товарищеской встрече сборная Сербии нанесла поражение команде Словении со счётом 4:1.

Мужчины. Товарищеские матчи.

Польша — Иран — 3:0 (25:19, 25:19, 25:23)
Сербия — Словения — 4:1 (25:20, 25:19, 24:26, 25:18, 17:15).
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