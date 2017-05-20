Волейбольное «Динамо» подписало контракт с тренером Терзичем по системе «1+1»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Система “1+1”. Контракт подписывается на один год с возможностью автоматического продления еще на один год при условии, что тренер и клуб друг друга устраивают», — пояснила пресс-служба клуба в социальной сети «Вконтакте».