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20 мая 2017, 22:51 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Волейбольное «Динамо» подписало контракт с тренером Терзичем по системе «1+1»

Стали известны детали контракта с женским волейбольным клубом «Динамо» (Москва) сербского специалиста Зорана Терзича. Соглашение подписано по системе «1+1».

Стали известны детали контракта с женским волейбольным клубом Динамо (Москва) сербского специалиста <span class=error>Зорана</span> <span class=error>Терзича</span>. Увеличить
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«Система “1+1”. Контракт подписывается на один год с возможностью автоматического продления еще на один год при условии, что тренер и клуб друг друга устраивают», — пояснила пресс-служба клуба в социальной сети «Вконтакте».

50-летний сербский специалист сменил на посту главного тренера «Динамо» Юрия Панченко, под руководством которого московский клуб в сезоне-2016/17 победил в чемпионате России и дошел до «Финала четырех» Лиги чемпионов. Терзич, который также является главным тренером вице-чемпиона ОИ-2016 — женской сборной Сербии, в прошлом сезоне выиграл чемпионат и кубок Швейцарии с «Волеро».
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