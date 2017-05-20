Волейбольное «Динамо» подписало контракт с тренером Терзичем по системе «1+1»
Стали известны детали контракта с женским волейбольным клубом «Динамо» (Москва) сербского специалиста Зорана Терзича. Соглашение подписано по системе «1+1».
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«Система “1+1”. Контракт подписывается на один год с возможностью автоматического продления еще на один год при условии, что тренер и клуб друг друга устраивают», — пояснила
50-летний сербский специалист сменил на посту главного тренера «Динамо» Юрия Панченко, под руководством которого московский клуб в сезоне-2016/17 победил в чемпионате России и дошел до «Финала четырех» Лиги чемпионов. Терзич, который также является главным тренером
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