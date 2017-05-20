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20 мая 2017, 15:41 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

FIVB готовит революционные изменения в регламенте соревнований

Международная федерация волейбола (FIVB) намерена протестировать новую систему подсчёта очков на соревнованиях, сообщает Globo Esporte.

Международная федерация волейбола (<span class=error>FIVB</span>) намерена протестировать новую систему подсчёта очков на соревнованиях сообщает Globo Esporte. Увеличить
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В 2017 году на мужском и женском чемпионатах мира U23 партии будут проходить до 15 очков, а для победы команде будет необходимо выиграть четыре сета. Помимо этого, планируется отменить технические тайм-ауты, а количество замен увеличить до восьми, при этом без необходимости останавливать матч.

Инициаторами подобных изменений выступила группа тренеров, в которую входят бразилец Зе Роберто, американцы Карч Кирай и Хью Маккатчен, а также итальянец Джованни Гуидетти. По их мнению, это сделает волейбол более привлекательным для болельщиков и телевизионных каналов.
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