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20 мая 2017, 8:52 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Терзич возглавил московское «Динамо»

Сербский специалист Зоран Терзич стал новым главным тренером женского «Динамо» (Москва), сообщает SB Community.

Сербский специалист <span class=error>Зоран</span> <span class=error>Терзич</span> стал новым главным тренером женского Динамо (Москва) сообщает SB Community. Увеличить
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Наставник сборной Сербии уже работал в России. В 2012—2015 годах Терзич привёл «Омичку» к двум бронзовым медалям чемпионата России. В 2016-м под его руководством «Тарговице» выиграл Кубок Румынии, а в минувшем сезоне швейцарский «Волеро» завоевал бронзу чемпионата мира среди клубов.

Сборная Сербии под руководством Терзича выиграла серебро Олимпиады-2016, серебро Кубка мира — 2015, бронзу чемпионата Европы — 2015, золото чемпионата Европы -2011, серебро чемпионата Европы — 2007 и бронзу чемпионата мира — 2006.
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