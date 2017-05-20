Терзич возглавил московское «Динамо»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Наставник сборной Сербии уже работал в России. В 2012—2015 годах Терзич привёл «Омичку» к двум бронзовым медалям чемпионата России. В 2016-м под его руководством «Тарговице» выиграл Кубок Румынии, а в минувшем сезоне швейцарский «Волеро» завоевал бронзу чемпионата мира среди клубов.

Сборная Сербии под руководством Терзича выиграла серебро Олимпиады-2016, серебро Кубка мира — 2015, бронзу чемпионата Европы — 2015, золото чемпионата Европы -2011, серебро чемпионата Европы — 2007 и бронзу чемпионата мира — 2006.