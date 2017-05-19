Волейбольный клуб «Динамо» (Казань) сохранил 70% состава и тренерский штаб

Из игроков в команде остаются пасующие Евгения Старцева и Ирина Филиштинская, доигровщицы Элица Василева, Ирина Воронкова, Анастасия Подошвина и Анна Котикова, блокирующие Марина Марюхнич и Ирина Заряжко-Королёва, либеро Екатерина Уланова и Елена Ежова. По информации клуба, это 70% состава.

Покидают команду Дарья Столярова, Юлия Подскальная и Ольга Бирюкова.

Весь состав тренеров и врачей продолжит работать в клубе в сезоне-2017/18.