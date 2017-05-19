Волейбольный клуб «Динамо» (Казань) сохранил 70% состава и тренерский штаб
По окончании сезона-2016/17 казанское «Динамо» продлило контракты с большинством волейболисток команды, а также с главным тренером Ришатом Гилязутдиновым, его помощником Александром Перепёлкиным и другими сотрудниками тренерского штаба, сообщает
пресс-служба бело-голубых.
Из игроков в команде остаются пасующие Евгения Старцева и Ирина Филиштинская, доигровщицы Элица Василева, Ирина Воронкова, Анастасия Подошвина и Анна Котикова, блокирующие Марина Марюхнич и Ирина
Покидают команду Дарья Столярова, Юлия Подскальная и Ольга Бирюкова.
Весь состав тренеров и врачей продолжит работать в клубе в сезоне-2017/18.
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