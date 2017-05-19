Стали известны соперницы россиянок на чемпионате Европы U16 в Болгарии
В Софии состоялась жеребьёвка первого в истории чемпионата Европы среди девушек в возрастной категории U16.
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Соревнования состоятся
Сборная России сыграет в группе II с командами Беларуси, Бельгии, Румынии, Турции и Чехии. В группу I попали Болгария, Нидерланды, Греция, Дания и Италия.
Команды, занявшие два первых места в группах, выйдут в полуфинал.
Сборная России завоевала право выступления на чемпионате Европы U16, выиграв первенство
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