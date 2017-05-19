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19 мая 2017, 14:35 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Стали известны соперницы россиянок на чемпионате Европы U16 в Болгарии

В Софии состоялась жеребьёвка первого в истории чемпионата Европы среди девушек в возрастной категории U16.

В Софии состоялась жеребьёвка первого в истории чемпионата Европы среди девушек в возрастной категории U16. Увеличить
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Соревнования состоятся 21—29 июля.

Сборная России сыграет в группе II с командами Беларуси, Бельгии, Румынии, Турции и Чехии. В группу I попали Болгария, Нидерланды, Греция, Дания и Италия.

Команды, занявшие два первых места в группах, выйдут в полуфинал.

Сборная России завоевала право выступления на чемпионате Европы U16, выиграв первенство Восточно-Европейской волейбольной зональной ассоциации, сообщает официальный сайт ВФВ.
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