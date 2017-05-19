Чемпион России по волейболу Алексей Самойленко перешел в казанский «Зенит»
Блокирующий Алексей Самойленко подписал контракт с казанским «Зенитом», сообщается на официальном сайте волейбольного клуба.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Самойленко перешел в «Зенит» из новосибирского «Локомотива», в котором он играл последние два сезона. В составе «Локомотива» 31-летний блокирующий выиграл бронзу чемпионата России в сезоне-2016/17 и стал пятым по результативности игроком команды.
Ранее Самойленко выступал в московском «Динамо», «Урале» из Уфы и «Факеле» их Нового Уренгоя. Со столичным клубом в 2008 году он стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter