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19 мая 2017, 13:29 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Чемпион России по волейболу Алексей Самойленко перешел в казанский «Зенит»

Блокирующий Алексей Самойленко подписал контракт с казанским «Зенитом», сообщается на официальном сайте волейбольного клуба.

Блокирующий Алексей <span class=error>Самойленко</span> подписал контракт с казанским Зенитом сообщается на официальном сайте волейбольного клуба. Увеличить
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Самойленко перешел в «Зенит» из новосибирского «Локомотива», в котором он играл последние два сезона. В составе «Локомотива» 31-летний блокирующий выиграл бронзу чемпионата России в сезоне-2016/17 и стал пятым по результативности игроком команды.

Ранее Самойленко выступал в московском «Динамо», «Урале» из Уфы и «Факеле» их Нового Уренгоя. Со столичным клубом в 2008 году он стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.
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