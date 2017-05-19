Пляжники Красильников/Лямин стартовали с победы на этапе Мирового тура в Бразилии

Красильников и Лямин в матче группы G обыграли кубинцев Серджио Гонсалеса и Диаса Нивалдо — 2−1 (17:21, 21:18, 15:7).

Еще один российский дуэт Олег Стояновский/Артем Ярзуткин в группе А уступил американцам Джону Хайдену и Райану Доэрти — 1−2 (19:21, 21:19, 12:15).

У женщин в группе Е Анастасия Барсук и Евгения Уколова сначала обыграли голландский дуэт Маделейн Меппелинк/Софи ван Гестел — 2−1 (18:21, 21:17, 15:11), а затем уступили бразильянкам Барбаре Сейшас и Фернанде Алвес — 0−2 (15:21, 19:21).

Еще один российский дуэт Екатерина Бирлова/Надежда Макрогузова в группе Н со счетом 0−2 (17:21, 14:21) уступил швейцаркам Тане Хюберли и Нине Бетшарт.