Лоран Алекно будет вторым связующим «Зенита» в следующем сезоне
Лоран Алекно будет вторым связующим казанского «Зенита» в следующем сезоне. Он заменит в команде Игоря Кобзаря. Основным игроком этого амплуа останется Александр Бутько.
«Пока планируем, что Лоран Алекно будет вторым связующим. Понятно, что это
Лоран хорошо добавил, поработав с Константином Сиденко. В серьёзных турнирах нашим первым номером всегда является Бутько, а кто будет за ним — Иванов, Петров, Сидоров или Лоран — не так принципиально. Все серьёзные задачи будет решать Бутько. Понятно, что многое может случиться, но по отношению Лорана к учёбе, личной жизни,
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