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18 мая 2017, 20:50 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Лоран Алекно будет вторым связующим «Зенита» в следующем сезоне

Лоран Алекно будет вторым связующим казанского «Зенита» в следующем сезоне. Он заменит в команде Игоря Кобзаря. Основным игроком этого амплуа останется Александр Бутько.

«Пока планируем, что Лоран Алекно будет вторым связующим. Понятно, что это где-то риск, но не потому, что у нас с ним одинаковая фамилия. В этом году я посетил больше его матчей за «Академию», чем за всё существование команды. И я смотрел на него не как отец, а как главный тренер «Зенита», чтобы принять это решение. Те ребята, которых можно было взять, были мне неинтересны, они не соответствовали моим требованиям.

Лоран хорошо добавил, поработав с Константином Сиденко. В серьёзных турнирах нашим первым номером всегда является Бутько, а кто будет за ним — Иванов, Петров, Сидоров или Лоран — не так принципиально. Все серьёзные задачи будет решать Бутько. Понятно, что многое может случиться, но по отношению Лорана к учёбе, личной жизни, каким-то глупостям я вижу, что волейбол для него на первом плане. Он живёт им, не хочет ничего другого. Риск есть, но почему бы не дать ему шанс? — приводит слова главного тренера «Зенита» Владимира Алекно «Спорт Бизнес Online».
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