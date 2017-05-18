Лоран Алекно будет вторым связующим «Зенита» в следующем сезоне

«Пока планируем, что Лоран Алекно будет вторым связующим. Понятно, что это где-то риск, но не потому, что у нас с ним одинаковая фамилия. В этом году я посетил больше его матчей за «Академию», чем за всё существование команды. И я смотрел на него не как отец, а как главный тренер «Зенита», чтобы принять это решение. Те ребята, которых можно было взять, были мне неинтересны, они не соответствовали моим требованиям.

Лоран хорошо добавил, поработав с Константином Сиденко. В серьёзных турнирах нашим первым номером всегда является Бутько, а кто будет за ним — Иванов, Петров, Сидоров или Лоран — не так принципиально. Все серьёзные задачи будет решать Бутько. Понятно, что многое может случиться, но по отношению Лорана к учёбе, личной жизни, каким-то глупостям я вижу, что волейбол для него на первом плане. Он живёт им, не хочет ничего другого. Риск есть, но почему бы не дать ему шанс? — приводит слова главного тренера «Зенита» Владимира Алекно «Спорт Бизнес Online».