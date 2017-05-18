В белорусской федерации волейбола сменился председатель

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Пясецкий не так давно завершил карьеру арбитра. За время судейской карьеры он заработал колоссальный авторитет на международной арене. Достаточно сказать, что Пясецкий обслуживал «финалы четырех» Лиги чемпионов, а также финальный матч мужского чемпионата Европы в 2015-м году.