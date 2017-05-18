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18 мая 2017, 15:23 | Игровые: Волейбол | «Прессбол»

В белорусской федерации волейбола сменился председатель

18 мая на «Минск-Арене» прошла отчетно-выборная конференция белорусской федерации волейбола, на который был избран новый глава организации. Так, вместо Валентина Шаева на пост председателя БФВ избран Александр Пясецкий. Об этом сообщает корреспондент pressball.by Егор Бачило.

18 мая на Минск-Арене прошла <nobr>отчетно-выборная</nobr> конференция белорусской федерации волейбола на который был избран новый глава организации. Так вместо Валентина <span class=error>Шаева</span> на пост председателя <span class=error>БФВ</span> избран Александр <span class=error>Пясецкий</span>. Об этом сообщает корреспондент pressball.by Егор <span class=error>Бачило</span>. Увеличить
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Пясецкий не так давно завершил карьеру арбитра. За время судейской карьеры он заработал колоссальный авторитет на международной арене. Достаточно сказать, что Пясецкий обслуживал «финалы четырех» Лиги чемпионов, а также финальный матч мужского чемпионата Европы в 2015-м году.

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