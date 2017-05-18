В белорусской федерации волейбола сменился председатель
18 мая на «Минск-Арене» прошла
отчетно-выборная конференция белорусской федерации волейбола, на который был избран новый глава организации. Так, вместо Валентина Шаева на пост председателя БФВ избран Александр Пясецкий. Об этом сообщает корреспондент pressball.by Егор Бачило.
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Пясецкий не так давно завершил карьеру арбитра. За время судейской карьеры он заработал колоссальный авторитет на международной арене. Достаточно сказать, что Пясецкий обслуживал «финалы четырех» Лиги чемпионов, а также финальный матч мужского чемпионата Европы в 2015-м году.
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