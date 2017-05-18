Карполь готов установить рекорд продолжительности тренерской карьеры

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«Скажу вам откровенно, если мне хватит здоровья, то я еще проработаю три года. Один канадский тренер проработал с 1900 по 1950 год в НХЛ, в спортивных играх, это рекорд Гиннеса. У меня в этом году закончился 48-й год, неужели я еще три года не продержусь?», — сказал Карполь, которому в этом году исполнилось 79 лет.

Знаменитый тренер планирует установить рекорд, работая в «Уралочке», хотя, по его словам, сейчас финансовая ситуация в клубе в сравнении с другими волейбольными командами не самая благоприятная. Одним из примеров может служить уход из «Уралочки» в 2016 году Ирины Заряжко. Как отмечает тренер, в казанском «Динамо» ей предложили зарплату «втрое больше, чем можем предложить мы».

Карполь является самым успешным и титулованным тренером в истории советского и российского волейбола. Он возглавлял сборные СССР (1978−1982, 1987−1991), Объединенную команду СНГ (1992), России (1993−2004). С этими командами он дважды становился олимпийским чемпионом (1980, 1988), три раза — серебряным призером Игр (1992, 2000, 2004), чемпионом мира (1990), семикратным чемпионом Европы. Под руководством Карполя «Уралочка» 11 раз становилась чемпионом СССР и 14 раз чемпионом России. FIVB дважды признавала Николая Карполя лучшим тренером мира.

Волейбольная команда «Уралочка» создана в 1966 году. Николай Карполь тренирует команду с 1969 года. Под руководством Карполя «Уралочка» 11 раз становилась чемпионом СССР и 14 раз чемпионом России.