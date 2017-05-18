Доигровщик Юдин стал игроком «Зенита»

Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне 29-летний волейболист защищал цвета польского «Быдгоща». На Олимпиаде 2012 года Юдин был капитаном сборной Австралии.

В российской суперлиге Игорь выступал за «Ярославич» (2012/13), кемеровский «Кузбасс» (2013/14) и краснодарское «Динамо» (2014/15). Также он играл за бразильский «Минас» (2005/06), польские клубы «Ястшембски» (2006−2011), «Ольштын» (2011/12) и турецкий «Галатасарай» (2015/16).