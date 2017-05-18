Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/29784387/
18 мая 2017, 12:08 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Доигровщик Юдин стал игроком «Зенита»

Казанский «Зенит» объявил о подписании контракта с доигровщиком Игорем Юдиным, который в 2013 году сменил австралийское спортивное гражданство на российское.

Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне 29-летний волейболист защищал цвета польского «Быдгоща». На Олимпиаде 2012 года Юдин был капитаном сборной Австралии.

В российской суперлиге Игорь выступал за «Ярославич» (2012/13), кемеровский «Кузбасс» (2013/14) и краснодарское «Динамо» (2014/15). Также он играл за бразильский «Минас» (2005/06), польские клубы «Ястшембски» (2006−2011), «Ольштын» (2011/12) и турецкий «Галатасарай» (2015/16).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото