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17 мая 2017, 12:41 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Сборная России стартует на Кубке Ельцина матчем с командой Казахстана

Стало известно расписание матчей традиционного Кубка Ельцина, который пройдёт в Екатеринбурге с 26 по 30 июня.

Участие в турнире примут сборные России, Казахстана, Болгарии, Сербии и Турции.

Расписание Кубка Ельцина — 2017. Женщины. Екатеринбург
26 июня
16:00. Болгария — Сербия.
18:00. Церемония открытия.
19:30. Россия — Казахстан.

27 июня
16:30. Казахстан — Болгария.
19:00. Россия — Турция.

28 июня
16:30. Болгария — Турция.
19:00. Сербия — Казахстан.

29 июня
16:30. Турция — Сербия.
19:00. Россия — Болгария.

30 июня
16:30. Казахстан — Турция.
19:00. Россия — Сербия.
21:00. Церемония закрытия.
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