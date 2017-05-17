Сборная России стартует на Кубке Ельцина матчем с командой Казахстана
Стало известно расписание матчей традиционного Кубка Ельцина, который пройдёт в Екатеринбурге с 26 по 30 июня.
Участие в турнире примут сборные России, Казахстана, Болгарии, Сербии и Турции.
Расписание Кубка Ельцина — 2017. Женщины. Екатеринбург
26 июня
16:00. Болгария — Сербия.
18:00. Церемония открытия.
19:30. Россия — Казахстан.
27 июня
16:30. Казахстан — Болгария.
19:00. Россия — Турция.
28 июня
16:30. Болгария — Турция.
19:00. Сербия — Казахстан.
29 июня
16:30. Турция — Сербия.
19:00. Россия — Болгария.
30 июня
16:30. Казахстан — Турция.
19:00. Россия — Сербия.
21:00. Церемония закрытия.
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