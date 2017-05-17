«Зенит» подписал контракт с Пантелеймоненко

35-летний волейболист уже выступал в команде из столицы Татарстана с 2009 по 2011 год, проведя 106 матчей. В составе «Зенита» Пантелеймоненко выиграл два золота чемпионата России и Кубок страны 2009 года, где был признан лучшим нападающим «Финала восьми».

Позднее Максим защищал цвета новоуренгойского «ФАКЕЛА», уфимского «Урала», белгородского «Белогорья» и краснодарского «Динамо».