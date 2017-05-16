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16 мая 2017, 17:22 | Игровые: Волейбол | БЕЛТА

Нападающий из корейской лиги пополнил состав мужской сборной Беларуси по волейболу

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий Артур Удрис, проводивший клубный сезон в команде корейской V-лиги «КБ Старз Иншуренс», пополнил состав мужской сборной Беларуси по волейболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Артур <span class=error>Удрис</span> начинавший карьеру в белорусских клубах на позиции блокирующего прошедший сезон в Республике Корея провел в качестве диагонального. На позиции нападающего тренеры рассматривают 210-сантиметрового игрока который прибыл на тренировочный сбор и в сборной <span class=error>Беларуси</span>. Увеличить
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Национальная команда после международного турнира в Ивано-Франковске, где заняла второе место, вернулась в Беларусь и в Молодечно продолжает подготовку к отборочным матчам чемпионата мира. Артур Удрис, начинавший карьеру в белорусских клубах на позиции блокирующего, прошедший сезон в Республике Корея провел в качестве диагонального. На позиции нападающего тренеры рассматривают 210-сантиметрового игрока, который прибыл на тренировочный сбор, и в сборной Беларуси.

Подопечные Александра Сингаевского продолжат тренировки в молодечненском спортивно-развлекательном комплексе до 23 мая, после чего возьмут курс на Загреб, где состоятся отборочные матчи.

В квалификационном турнире соперниками белорусов за право сыграть на мировом форуме 2018 года станут команды Сербии (24 мая), Норвегии (25 мая), Хорватии (26 мая), Швейцарии (27 мая) и Дании (28 мая). Победитель группы Е получит право принять участие в финальной стадии чемпионата мира. Команды, которые займут второе и третье места, сыграют в третьем раунде квалификации.

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