Нападающий из корейской лиги пополнил состав мужской сборной Беларуси по волейболу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Национальная команда после международного турнира в Ивано-Франковске, где заняла второе место, вернулась в Беларусь и в Молодечно продолжает подготовку к отборочным матчам чемпионата мира. Артур Удрис, начинавший карьеру в белорусских клубах на позиции блокирующего, прошедший сезон в Республике Корея провел в качестве диагонального. На позиции нападающего тренеры рассматривают 210-сантиметрового игрока, который прибыл на тренировочный сбор, и в сборной Беларуси.

Подопечные Александра Сингаевского продолжат тренировки в молодечненском спортивно-развлекательном комплексе до 23 мая, после чего возьмут курс на Загреб, где состоятся отборочные матчи.

В квалификационном турнире соперниками белорусов за право сыграть на мировом форуме 2018 года станут команды Сербии (24 мая), Норвегии (25 мая), Хорватии (26 мая), Швейцарии (27 мая) и Дании (28 мая). Победитель группы Е получит право принять участие в финальной стадии чемпионата мира. Команды, которые займут второе и третье места, сыграют в третьем раунде квалификации.