Нападающий из корейской лиги пополнил состав мужской сборной Беларуси по волейболу
16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий Артур Удрис, проводивший клубный сезон в команде корейской
V-лиги «КБ Старз Иншуренс», пополнил состав мужской сборной Беларуси по волейболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В квалификационном турнире соперниками белорусов за право сыграть на мировом форуме 2018 года станут команды Сербии (24 мая), Норвегии (25 мая), Хорватии (26 мая), Швейцарии (27 мая) и Дании (28 мая). Победитель группы Е получит право принять участие в финальной стадии чемпионата мира. Команды, которые займут второе и третье места, сыграют в третьем раунде квалификации.
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