Волейболисты Кобзарь, Земченок, Ащев, Сивожелез и Мельник покидают «Зенит»
Связующий Игорь Кобзарь, диагональный Денис Земченок, блокирующий Андрей Ащев, доигровщики Евгений Сивожелез и Владимир Мельник покидают «Зенит», сообщается на официальном сайте казанского волейбольного клуба.
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У данных игроков завершились контракты с клубом. Сивожелез выступал за «Зенит» с 2011 года, Кобзарь — с 2013, Ащев — с 2014, Земченок и Мельник — с 2016.
«Зенит» в нынешнем сезоне победил в чемпионате России, Лиге чемпионов, Кубке и Суперкубке России.
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