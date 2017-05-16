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16 мая 2017, 10:29 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболисты Кобзарь, Земченок, Ащев, Сивожелез и Мельник покидают «Зенит»

Связующий Игорь Кобзарь, диагональный Денис Земченок, блокирующий Андрей Ащев, доигровщики Евгений Сивожелез и Владимир Мельник покидают «Зенит», сообщается на официальном сайте казанского волейбольного клуба.

Связующий Игорь Кобзарь диагональный Денис <span class=error>Земченок</span> блокирующий Андрей <span class=error>Ащев</span> доигровщики Евгений <span class=error>Сивожелез</span> и Владимир Мельник покидают Зенит сообщается на официальном сайте казанского волейбольного клуба. Увеличить
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У данных игроков завершились контракты с клубом. Сивожелез выступал за «Зенит» с 2011 года, Кобзарь — с 2013, Ащев — с 2014, Земченок и Мельник — с 2016.

«Зенит» в нынешнем сезоне победил в чемпионате России, Лиге чемпионов, Кубке и Суперкубке России.
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