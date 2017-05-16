Волейболисты Кобзарь, Земченок, Ащев, Сивожелез и Мельник покидают «Зенит»

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У данных игроков завершились контракты с клубом. Сивожелез выступал за «Зенит» с 2011 года, Кобзарь — с 2013, Ащев — с 2014, Земченок и Мельник — с 2016.

«Зенит» в нынешнем сезоне победил в чемпионате России, Лиге чемпионов, Кубке и Суперкубке России.