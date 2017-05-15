Блокирующая «Динамо» Поляк вошла в символическую сборную клубного ЧМ

Также она наряду с Габриэлой Гимараеш из «Рексоны-Сеск» была названа лучшей доигровщицей.

Лучшими блокирующими стали Кубра Акман («Вакифбанк») и Майя Поляк («Динамо-Москва»). Лучшей связующей — Канаме Ямагути («НЕК Ред Рокетс»). Лучшей диагональной — Тияна Бошкович («Экзачибаши»). Лучшей либеро — Сильвия Попович («Волеро»).

В финале «Вакифбанк» победил бразильскую «Рексону-Сеск» со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:21). «Динамо» стало пятым.