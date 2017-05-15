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https://sport.mail.ru/news/volleyball/29741703/
15 мая 2017, 10:08 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Блокирующая «Динамо» Поляк вошла в символическую сборную клубного ЧМ

Олимпийская чемпионка китаянка Чжу Тин, выступающая за турецкий «Вакифбанк», признана самым полезным игроком завершившегося в Кобе клубного чемпионата мира.

Также она наряду с Габриэлой Гимараеш из «Рексоны-Сеск» была названа лучшей доигровщицей.

Лучшими блокирующими стали Кубра Акман («Вакифбанк») и Майя Поляк («Динамо-Москва»). Лучшей связующей — Канаме Ямагути («НЕК Ред Рокетс»). Лучшей диагональной — Тияна Бошкович («Экзачибаши»). Лучшей либеро — Сильвия Попович («Волеро»).

В финале «Вакифбанк» победил бразильскую «Рексону-Сеск» со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:21). «Динамо» стало пятым.
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