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15 мая 2017, 9:29 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

ВК «Зенит» продлил контракт с пятикратным победителем Лиги чемпионов Гуцалюком

МОСКВА, 15 мая — Р-Спорт. Казанский «Зенит» продлил контракт с блокирующим Александром Гуцалюком, сообщается на официальном сайте волейбольного клуба.

Новый контракт с 29-летним волейболистом рассчитан до конца сезона-2017/18.

Гуцалюк является самым титулованным волейболистом в истории Лиги чемпионов — в сезоне-2016/17 он выиграл турнир уже в пятый раз. За четыре сезона в «Зените» Гуцалюк принял участие в 173 матчах, став вместе с клубом четырехкратным чемпионом России и по три раза победив в Кубке и Суперкубке страны.
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