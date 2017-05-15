ВК «Зенит» продлил контракт с пятикратным победителем Лиги чемпионов Гуцалюком

Новый контракт с 29-летним волейболистом рассчитан до конца сезона-2017/18.

Гуцалюк является самым титулованным волейболистом в истории Лиги чемпионов — в сезоне-2016/17 он выиграл турнир уже в пятый раз. За четыре сезона в «Зените» Гуцалюк принял участие в 173 матчах, став вместе с клубом четырехкратным чемпионом России и по три раза победив в Кубке и Суперкубке страны.