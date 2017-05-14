«Эджзаджибаши» уступил «Волеро» в игре за 3-е место клубного ЧМ, у Кошелевой 14 очков

«Волеро» в воскресенье нанес поражение «Эджзаджибаши» со счетом 3−2 (25:22, 25:15, 22:25, 23:25, 15:12). Российская доигровщица турецкого клуба Татьяна Кошелева набрала 14 очков. Команде из Цюриха 13 баллов принесла россиянка Екатерина Орлова, ее одноклубница и соотечественница Ирина Малькова результативными действиями не отметилась.

В финале турнира позже в воскресенье сыграют еще один турецкий клуб «Вакыфбанк» и «Рексона-Сеск» из Бразилии.