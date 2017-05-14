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14 мая 2017, 9:13 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

«Эджзаджибаши» уступил «Волеро» в игре за 3-е место клубного ЧМ, у Кошелевой 14 очков

МОСКВА, 14 мая — Р-Спорт. Волейболистки турецкого «Эджзаджибаши» проиграли «Волеро» из Швейцарии в матче за третье место клубного чемпионата мира в Кобе (Япония).

«Волеро» в воскресенье нанес поражение «Эджзаджибаши» со счетом 3−2 (25:22, 25:15, 22:25, 23:25, 15:12). Российская доигровщица турецкого клуба Татьяна Кошелева набрала 14 очков. Команде из Цюриха 13 баллов принесла россиянка Екатерина Орлова, ее одноклубница и соотечественница Ирина Малькова результативными действиями не отметилась.

В финале турнира позже в воскресенье сыграют еще один турецкий клуб «Вакыфбанк» и «Рексона-Сеск» из Бразилии.
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МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российское «Динамо» (Москва) обыграло бразильский клуб «Соллис Осаско» со счетом 3−1 в матче за пятое место на клубном чемпионате мира по волейболу среди женщин, который проходит в Японии.
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