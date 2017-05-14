«Эджзаджибаши» уступил «Волеро» в игре за 3-е место клубного ЧМ, у Кошелевой 14 очков
МОСКВА, 14 мая —
Р-Спорт. Волейболистки турецкого «Эджзаджибаши» проиграли «Волеро» из Швейцарии в матче за третье место клубного чемпионата мира в Кобе (Япония).
«Волеро» в воскресенье нанес поражение «Эджзаджибаши» со счетом 3−2 (25:22, 25:15, 22:25, 23:25, 15:12). Российская доигровщица турецкого клуба Татьяна Кошелева набрала 14 очков. Команде из Цюриха 13 баллов принесла россиянка Екатерина Орлова, ее одноклубница и соотечественница Ирина Малькова результативными действиями не отметилась.
В финале турнира позже в воскресенье сыграют еще один турецкий клуб «Вакыфбанк» и «Рексона-Сеск» из Бразилии.
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