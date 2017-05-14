Волейболистки московского «Динамо» заняли пятое место на клубном чемпионате мира

Ранее российская команда заняла третье место в своей отборочной группе, что не позволило клубу выйти в полуфинал турнира.

Финал чемпионата мира, в котором сыграют турецкий «Вакыфбанк» и бразильская «Рексона», состоится позднее в воскресенье.