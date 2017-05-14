Волейболистки московского «Динамо» заняли пятое место на клубном чемпионате мира
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российское «Динамо» (Москва) обыграло бразильский клуб «Соллис Осаско» со счетом 3−1 в матче за пятое место на клубном чемпионате мира по волейболу среди женщин, который проходит в Японии.
Ранее российская команда заняла третье место в своей отборочной группе, что не позволило клубу выйти в полуфинал турнира.
Финал чемпионата мира, в котором сыграют турецкий «Вакыфбанк» и бразильская «Рексона», состоится позднее в воскресенье.
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